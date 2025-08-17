◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦横浜 5―0 津田学園（2025年8月17日甲子園）春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が津田学園（三重）を破り、夏は2008年以来17年ぶりに8強入りして夏の甲子園通算40勝目を挙げた。最速152キロ右腕・織田翔希（2年）が106球を投げ、5安打2四球5奪三振無失点で今大会2度目の完封勝利をマーク。横浜は前回春夏連覇の1998年夏も3回戦で松坂大輔が完封勝利を挙げ、スコアもこの日と同じ5―0だ