◇パ・リーグオリックス―西武（2025年8月17日京セラD）5月4日の楽天戦以来、3カ月ぶりの先発に臨んだオリックス・高島が初回から西武打線につかまった。先頭の平沼と滝沢にいきなり連打を浴び、1死二、三塁からネビンに死球を与えて満塁に。5番・村田への3球目がホームベース手前で跳ねる暴投となり、先制点を献上した。さらに2死二、三塁でデービスへの4球目も暴投となり、2失点目。その後デービスに中前適時打、源