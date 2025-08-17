◇第107回全国高校野球選手権横浜５―０津田学園（2025年8月17日甲子園）智弁和歌山を率いて春夏甲子園3回優勝の名将・高嶋仁氏（79）が、朝日放送系列の「横浜―津田学園戦」中継で解説を務め、横浜（神奈川）の戦いぶりを称えた。高嶋氏は「見本となるようなバッティング、走塁を見せてくれた」と、横浜の完成度の高さを称えた。春夏連覇の可能性を聞かれると、「それを見据えた試合をしています。（すべてのプレー