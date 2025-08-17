◇プロ野球セ・リーグ巨人-阪神(17日、東京ドーム)阪神の佐藤輝明選手が初回に守備で好プレーを披露しました。阪神は初回、2アウト1塁の場面で巨人の4番・岡本和真選手の打席を迎えます。打球は、三塁線ギリギリに転がります。サードを守る佐藤選手はファールゾーンへ大きく膨らみながら捕球すると、そのままランニングスロー。大山悠輔選手のファーストミットにストライク送球で悠々アウトにしました。一昨年はエラー20個、昨季は