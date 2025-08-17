◇MLB ブリュワーズ 6-5 レッズ（日本時間17日、グレートアメリカン・ボールパーク）ナ・リーグ中地区で首位に立つブリュワーズが、球団新記録となる「14連勝」をあげました。敵地・レッズ戦の2戦目を迎えたブリュワーズ。2回に先制するも、6回に2本のホームランを浴びるなどで1点ビハインドで9回表を迎えます。しかし2つの四球で1アウト1、2塁の好機をつかむと、併殺崩れの間に同点に追いつきました。熱戦は延長に入っても両チー