気象台は、午後1時27分に、大雨警報（浸水害）を函館市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・函館市に発表 17日13:27時点渡島地方では、17日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報【発表】・浸水17日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm