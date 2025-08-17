ゴルフのＮＥＣ軽井沢７２は１７日、長野県の軽井沢７２Ｇ北（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位から出た柏原明日架（２９）が４バーディー、ノーボギーとスコアを伸ばし、通算１４アンダーで６年ぶりのツアー３勝目を飾った。賞金は１８００万円。１打差の２位は寺岡沙弥香。３位は１１アンダーの金沢志奈とペ・ソンウ（韓国）だった。