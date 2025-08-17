新潟７Ｒ・ＮＳＴ賞・馬トク激走馬＝ジュンウィンダムオープン昇級戦（ながつきＳ＝勝ち馬サンライズアムール）を出遅れながら上がりＮＯ１の脚で２着に追い上げて、いきなりメドをつけ、その後も５戦、勝ち馬から０秒３〜０秒８差と小差のレースを続けている。今回は昇級してからは最長の３か月半の間隔を取って続戦の疲れを癒やし、７月２６日に外厩・チャンピオンヒルズから帰厩。栗東坂路で時計を重ね、フレッシュな状態。