◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手が第１打席で通算１９００安打となる中前打を放った。０―０の初回先頭で阪神・才木の２球目１５１キロ直球をはじき返した。１８年目の今季は右大腿（だいたい）二頭筋筋損傷で出遅れたが、５月下旬の１軍合流以降は主に１番打者として打線をけん引。５８試合出場で打率２割７分８厘、５８安打を重ねてきた。開幕前は「全然まだまだ。すごい世界の