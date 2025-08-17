石川県小松市安宅町の住宅で、50代の男性を工具などで殴り死亡させたとして、16日、この家に住む40代の男が逮捕されました。傷害致死の疑いで逮捕されたのは、小松市安宅町に住む竹松勇作容疑者（44）です。竹松容疑者は今月14日から16日までの間に、自宅で小畑正博さん（51）の頭や胸を工具などで複数回殴打し、死亡させた疑いがもたれています。警察によりますと、16日、竹松容疑者自身から「息をしていない」などと警察に通報が