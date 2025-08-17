ロシア軍が破竹の勢いで攻勢レベルを高める状況でウクライナ軍の内紛が深まっている。空爆初期に柔軟な対処でロシア軍から防衛したのとは全く異なる様相だ。ウォール・ストリート・ジャーナルは１２日、「ウクライナ軍の一般兵士と高位幹部間の対立が大きくなっている」と報道した。同紙によると、ウクライナ軍は旧ソ連時代にルーツを持つ硬直した下向式戦闘方式に従っている。このため不必要な死傷者が増加しており、士気が削がれ