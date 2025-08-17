横浜５―０津田学園（３回戦＝１７日）横浜（神奈川）は三回、一死二塁で為永が左前打を放ち、左翼手が後逸する間に一気に生還し２点を先取。六回には小野の適時打、八回は阿部葉、奥村頼の連続適時打で突き放した。織田は今大会２度目の完封。津田学園（三重）は七回一死満塁の好機を併殺打でつぶしたのが痛かった。