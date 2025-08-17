歌手のジョー・ジョナスが映画「キャンプ・ロック」第3弾の製作を示唆している。音楽系のサマーキャンプを舞台にしたシリーズ。兄弟ユニット「ジョナス・ブラザーズ」のケヴィンとニック、そしてデミ・ロヴァートと共にディズニー・チャンネルによる2008年の第1弾、2010年の「キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム」に出演していたジョーが、さらなる続編の脚本が執筆中であることを