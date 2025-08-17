コンフォートが2点適時打を放った(C)Getty Imagesドジャースが現地時間8月16日、本拠地でのパドレス戦に6−0で勝利した。首位攻防3連戦で2連勝し、再び単独首位に浮上した。【動画】米記者も歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーン初回に大谷翔平が、相手先発のディラン・シースから第1打席で四球を選んで出塁。その後、一死満塁からテオスカー・ヘルナンデスの犠飛で先制のホームを踏んだ。さらに、「7番・左翼」で先発