関西の鉄道会社11社は、共同で大阪・関西万博公式ライセンスグッズ13種を8月15日から順次発売を開始した。ラインナップは「A4クリアファイル2枚セット」（880円）3種、「A4クリアファイル」（550円）2種、「トレーディング2連アクリルキーホルダー」（1,100円）2種、「トレーディングアクリルキーホルダー」（880円）2種、「トレーディングアクリルマグネット」（935円／880円）2種、トレーディングカード（550円）の計13種類。各