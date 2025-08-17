第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）の第１試合は延長タイブレークの末、沖縄尚学が仙台育英（宮城）を５―３で下し、２年ぶりのベスト８進出を決めた。一進一退の激戦を制した。沖縄尚学は１点ビハインドの７回、主将・真喜志（３年）の適時打で同点に追いつき、試合を振り出しに戻した。注目の２年生左腕・末吉良丞投手は５回までに３点を奪われるも中盤以降は得点を与えず。試合は延長戦へと突入した。