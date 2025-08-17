８月16日にJ１第26節が開催され、リーグ戦７連敗中で降格圏に沈む横浜FCが、２連覇中の王者ヴィッセル神戸と敵地で対戦。１−０で接戦を制し、残留へ希望を繋ぐ３か月ぶりの勝点３を掴んだ。決勝点が生まれたのは、終了間際の90＋４分。ゴール前に抜け出した櫻川ソロモンのラストパスから、同じく66分からピッチに入った伊藤翔が、GK前川黛也の上を上手く越すシュートで流し込み、土壇場で勝ち越しに成功した。大仕事をやっ