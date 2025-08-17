記録的大雨から1週間。14日に熊本市の緑川で遺体で見つかった女性は、大雨の中、安否がわからなくなっていた60代の女性であることが分かりました。亡くなった60代の女性は11日午前5時ごろ、職場へ車で向かったまま安否がわからなくなっていました。これで記録的大雨による熊本県内の死者は4人となりました。一方、木村知事は、16日、天草市の農業施設などを訪れ、大雨による被害を視察しました。JAあまくさライスセンターでは、乾