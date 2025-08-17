「中日−ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が、阪神時代の２０２２年９月２３日の広島戦（マツダ）以来、１０５９日ぶりに日本球界での登板を迎える。この日、右腕は無数のフラッシュを浴びてグラウンドに登場。スタメン発表で藤浪の名が読み上げられると、ドーム内は大歓声とどよめきに包まれ、注目の高さをうかわせた。試合前練習ではマウンドに立ち、シャドーピッチングを繰り返して感触を