生活保護制度は、わが国におけるセーフティーネットの要といえます。しかし、生活保護の支給額が過去数回にわたって引き下げられてきたという事実は、あまり広く知られていないかもしれません。 本記事では、生活保護費減額の内容と背景、将来的な見通しについてまとめました。 生活保護制度の概要 生活保護制度は、憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するための