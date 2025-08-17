■MLBドジャース 6−0 パドレス（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのパドレス戦に“1番・DH”で出場し、2試合ぶりにヒットを放つなど、2打数1安打（2四球）、2得点で勝利に貢献した。チームはパドレスに完封勝利で首位攻防戦2連勝。70勝（53敗）に到達し、ゲーム差1の2位から逆転してリーグ西地区単独首位に返り咲いた。前日は3打数ノーヒットで13試合ぶりに快音が響かなかった大谷。