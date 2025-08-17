【モデルプレス＝2025/08/17】タレントでお笑いジャーナリストのたかまつななが、17日放送のABEMA「ABEMA的ニュースショー」（毎週日曜正午〜）に出演。結婚を生報告した。【写真】たかまつなな、YouTubeに元官僚のお相手登場◆たかまつなな、結婚を生報告この日の放送では、冒頭にたかまつの事実婚についてのニュースを放送。これまでの恋愛観などについて語ったVTRが流れ祝福されると「もう幸せです」と笑顔を見せた。過去に同番