３回横浜１死二塁、為永の左前打が敵失を誘い、打者走者も生還、２−０とする＝甲子園（立石祐志写す）高校野球の第１０７回全国選手権大会は１７日、兵庫県西宮市の甲子園球場で３回戦が行われ、神奈川代表の横浜（３年ぶり２１度目）は、三重代表の津田学園（６年ぶり３度目）を５−０で下し、１７年ぶりに準々決勝に進んだ。横浜は織田翔希（２年）が今大会２試合目の先発。五回２死までの無安打投球を含む、５安打完封と