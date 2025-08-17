◆パ・リーグオリックス―西武（１７日・京セラドーム大阪）歌手のＭａｙＪ．が、「Ｂｓ夏の陣」最終戦のオリックス―西武戦（京セラドーム大阪）で特別始球式を務めた。大きく振りかぶって投げた球は、右打者の背中方向に大きくそれ、「悔しいですね。力を入れるとうまくいかないから、力を抜いてやろうと思ったら抜きすぎちゃって、全然思わぬ方向に行ってしまいました」と苦笑い。「やっぱりすごい場所。（本塁までの）距