◆米大リーグドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＥ・エンリケス投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、本拠のパドレス戦に７回から２番手で登板。２死一塁で代打オハーンへの３球目で、球団史上最速の１０３・３マイル（約１６６・２キロ）を記録した。カットボールを連投しカウント０―２と追い込むと、内角低めへ直球をズバッと投げ込んで見逃し三振