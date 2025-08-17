「全国高校野球選手権・３回戦、横浜５−０津田学園」（１７日、甲子園球場）春夏連覇を目指す横浜が完封で１７年ぶりの８強に進出。２年生右腕の織田翔希投手が完封勝利をマークし、甲子園での連勝を８に伸ばした。最速１５１キロの直球を軸に津田学園打線を寄せ付けなかった織田。序盤３イニングはパーフェクト投球。四回先頭に死球を与えたが、リズムを崩すことなくスコアボードにゼロを刻んだ。五回に初安打こそ許したが