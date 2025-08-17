◇パ・リーグオリックス―西武（2025年8月17日京セラD）歌手のMayJ.（37）が、試合前に特別始球式に登場した。投球は惜しくもノーバウンドとはならず、右打者方向に大きく逸れる形となり「悔しいです…！力を入れるとうまくいかないから力を抜いてやろうと思ったら、抜き過ぎちゃって。全然思わぬ方向にいってしまいました」と苦笑いしながら振り返った。試合後には「真夏のオリフェス」と題し、グラウンドでのライ