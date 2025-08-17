パドレス戦の4回、中前打を放つドジャース・大谷。投手シース＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは16日、各地で行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で2打数1安打2四球、2得点だった。パドレスの松井は六回から登板し、大谷を一邪飛に抑えるなど1回1安打無失点。試合はドジャースが6―0で連勝し、ナ・リーグ西地区単独首位に立った。カブスの今永はシカゴでのパイレーツ戦に先発し、7回を3安打1失点と好投