2025年8月17日、札幌市豊平区の西岡公園でクマが目撃されました。17日午前8時40分ごろ、西岡公園の管理人から「クマの目撃情報があった」と警察に通報がありました。警察によりますと、午前8時ごろ、公園内で男性がクマ1頭を目撃したほか、午前8時10分ごろ、男女2人が体長約1メートルのクマ1頭を目撃し、管理人に連絡しました。また午前8時半ごろ、女性2人が公園内で「獣と思われる鳴き声を聞いた」と管理人に連絡したという