国の天然記念物「岩国のシロヘビ」の第６１回供養祭が１６日、山口県岩国市今津町の岩国白蛇神社で行われた。主催した一般財団法人・岩国白蛇保存会の関係者ら約２０人が参列。巳年（みどし）で注目が集まる中、保護にかける意気込みを新たにした。保存会は市の委託を受け、市内の飼育施設や観覧施設で６月末現在、８９６匹（前年同期比６５匹減）を保護。１０００匹程度の維持を目標にしている。供養祭では参列者が玉串をさ