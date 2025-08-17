8月16日、新潟市で80代男性がバスに乗り込もうとしたところ、乗車口のドアが閉まり手を挟まれケガをする事故がありました。事故があったのは新潟市中央区東堀通の古町バス停です。8月16日午後1時半すぎ、80代男性が路線バスに乗り込もうとしたところ、乗車口のドアが閉まり左手を挟まれました。男性は左手にケガをして市内の病院に搬送されましたが軽傷です。警察によりますと、路線バスの50代運転手は全員乗り込んだと勘違いをし