放送日時8月17日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生エルフ先生・しなこ先生 放送内容今回は、「とにかく今コレがカワイイ！」キャラクターや動物、赤ちゃんなど最新の「カワイイ」トレンドをご紹介！メンバー全員がカワイイグッズを着用！簡単にマネできるカワイイ撮り方も実演！いつもと違う、超カワイイメンバーをお届け！