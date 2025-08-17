◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）センバツ優勝の横浜（神奈川）が、津田学園（三重）を破り、１７年ぶりに８強進出。１２校目となる夏４０勝目を挙げた。３回、１死二塁で２番・為永皓三塁手（３年）の左前打を相手左翼手が後逸して２点を先制した。６回には２死三塁で５番・小野舜友一塁手（２年）が中前適時打。８回１死二塁では３番・阿部葉太中堅手（３年）が