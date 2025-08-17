８月１７日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝５頭立て）は単勝２番人気で武豊騎手騎乗のジャスティンシカゴ（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父スワーヴリチャード）がしぶとく逃げ切った。単勝１番人気だったジーティーメティオ（牝、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は後方から差を詰めたが、首差の２着に敗れた。勝ち時計は１分５２秒６（稍重）。少頭数の最内枠だったということもあり、楽に先手を奪うと、前半１