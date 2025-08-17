ドラゴンズは8月17日、バンテリンドームナゴヤでベイスターズと対戦します。ベイスターズ先発は、日本復帰後一軍初登板の藤浪晋太郎です。ドラゴンズ段戦は1番から9番まで全員が左打者でクリーンアップは3番・上林、4番・ボスラー、5番・板山が並びます。先発投手の松葉は8番に入り、9番に土田が入ります。先発マスクも左打者の宇佐見です。【中日スタメン】1岡林（中）2樋口（二）3上林