「ドジャース６−０パドレス」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースがパドレスとの首位攻防直接対決に連勝。再び単独首位に立った。大谷翔平投手は２打数１安打２四球、２得点で大きく貢献した。初回、冷静に四球を選んでチャンスメークした大谷。その後、テオスカーの犠飛、コンフォルトの２点タイムリーで一挙３点を先制した。第２打席でも四球を選び、敵失で生還して貴重な追加点をたたき出した。四回の第３打席ではアウ