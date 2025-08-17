アナウンサーも実践している「説明を始めるときのルーティン」とは？（写真：Fast&Slow／PIXTA）あなたは、自分の「説明力」に自信がありますか？ビジネスにおける連絡手段がメールやチャットなど、「テキストコミュニケーション」が主流となった昨今。しかし、上司への報連相や顧客へのプレゼンテーションなど、ここ一番の場面では、やはり対面での「説明力」が求められます。このほど『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」