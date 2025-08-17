○ドジャース6−0パドレス●＜現地時間8月16日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間16日のパドレス戦に「1番・指名打者」でフル出場。2試合ぶりの安打を含む3出塁を果たし、チームの連勝に貢献した。パドレスの先発右腕シースに対する初回の第1打席、大谷は1球もスイングを仕掛けることなく四球で出塁すると、2番ムーキー・ベッツ、3番ウィル・スミスと3者連続四球でいき