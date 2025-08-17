【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１６日（日本時間１７日）、本拠地でのパドレス戦に１番指名打者で出場し、四回に中前打を放って２打数１安打、２四球だった。六回のパドレス・松井裕樹との対戦では、一邪飛に倒れた。２連投となった松井は６点リードされた六回に３番手で登板し、１回１安打無失点に抑えた。ナ・リーグ西地区の首位攻防３連戦は、ドジャースが６―０で快勝した。２連勝を飾り