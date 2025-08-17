「中日−ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が日本球界復帰後初となる１軍マウンドに上がる。中日打線はオール左打者で剛腕に立ち向かうことになった。５番・三塁には板山が名を連ね、元阪神勢対決になる。以下、中日の先発オーダー【中日】１番・中堅岡林２番・二塁樋口３番・右翼上林４番・一塁ボスラー５番・三塁板山６番・左翼駿太７番・捕手宇佐見