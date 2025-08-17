¹â¹»µå»ù¤ÎÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤¬½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£ºò½Õ²¦¼Ô¤Î·òÂç¹âºê¤¬2²óÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤Ë3¡Ý6¤ÇÇÔÂà¡£¤À¤¬¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ïº£Ç¯¤Î¹â¹»À¸¤ÎÃæ¤ÇÈ´¤­¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÐ³À¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¹Ã»Ò±àºÇÂ®¥¿¥¤¤Î155¥­¥í¤ò2ÅÙ·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¹äÂ®µå¤Ï¾ï»þ150¥­¥í¤ò¾ï»þÄ¶¤¨¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼