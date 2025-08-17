¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ReoNa¸ø¼°SNS¤Ç¥¢¥Õ¥¿ー¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¡ª¡Ö³©¡Ê¤¢¤¯¤¿¡Ë¡×¤Î°ìÉô¤ò½é¸ø³« ReoNa¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥Ä¥¢ー¡Ø¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö presents ReoNa Acoustic Concert Tour ¡È¤Õ¤¢¤ó¤×¤é¤°¤É2025¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢°¦ÃÎ COMTEC PORTBASE¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï10·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹