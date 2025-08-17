卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は現地時間17日からスウェーデン・マルメで本戦が開幕する。グランドスマッシュはWTTシリーズのなかでも高い格付けがされており、レベルの高い争いが予想される。強豪ひしめく女子シングルスのなかでも優勝候補筆頭と言えるのが世界ランキング1位の孫穎莎（中国）。今大会は日本の主力選手と対戦の可能性があり、現地メディアでもトーナメントを勝ち抜くカギを握ると