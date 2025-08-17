Number_iの岸優太さんが、自身のインスタグラムを更新。今回投稿されたのは、9月22日に発売される2nd Full Album「No.?」に収録される楽曲のひとつ、8月11日に先行配信されたDigital Single「未確認領域」のミュージックビデオ撮影時のオフショット写真です。【写真を見る】【 Number_i・岸優太 】平野紫耀＆神宮寺勇太と３ショット「未確認オフショ投下！！！！！！！！！！！！！！！！！！」写真大量投下にファン歓喜岸さ