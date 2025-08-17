「イースタン、ヤクルト−楽天」（１７日、戸田球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発した。移籍後２度目の登板。阪神時代、登板日に雨が降ることで有名な“雨柳”ぶりは発揮せず、うだるような猛暑の中で腕を振った。２軍本拠地・戸田球場では初登板。観客席には昨季まで９年間在籍した阪神のファンの姿もあった。立ち上がりの初回は上々の投球を見せた。この日の最速１４２キロ直球を軸に変化球を操り、先