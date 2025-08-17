大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で松平定信を演じている井上祐貴。10日に放送された第30回「人まね歌麿」で本格登場し、田沼意次(渡辺謙)とのやりとりが描かれた。井上にインタビューし、渡辺との初共演の感想や現場でのエピソードを聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』松平定信役の井上祐貴江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメ