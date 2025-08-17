近畿日本ツーリストブループラネットは、「2025近ツー夏売り」を8月31日まで延長開催している。国内ダイナミックパッケージを対象として、旅行代金に応じて最大2万円割引となるクーポンを配布している。旅行期間は7月1日から9月30日出発分まで。KNTポイントも併用できる。国内宿泊単体、国内旅行「日本の旅」商品、観光プラン、クラブツーリズム主催旅行商品、海外旅行商品は対象外となる。夏売りクーポンを使って予約し、エントリ