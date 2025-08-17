AIRDO（エア・ドゥ）とホテルメトロポリタン 川崎は、「AIRDO北海道産直マーケット」を8月23日・24日に開催する。JR川崎駅中央南改札内では、とうもろこし3種（雪の妖精・ゴールドラッシュ・スペリオルコーングラビス）、アスパラガス、ブロッコリーを空輸直送で販売。熟成じゃがいもセット、行者にんにくジンギスカン、ほたてスープ、ベア・ドゥぬいぐるみなども揃える。開催時間は23日が午前11時から午後7時まで、24日が午前11時