JR九州は、日豊本線の特急列車を利用し、対象店舗で3,000円以上買い物した人にJRキューポを最大15％還元するキャンペーンを8月1日から31日まで実施する。特急ソニック30周年を記念するもの。対象区間は中津・柳ヶ浦・宇佐・杵築・亀川・別府・鶴崎・大在・幸崎・臼杵・津久見・佐伯駅〜大分駅間で日帰り往復が条件。対象店舗はアミュプラザおおいた、豊後にわさき市場のJRキューポアプリが利用できる店舗。参加には8月31日までの事