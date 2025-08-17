◇セ・リーグDeNA―中日（2025年8月17日バンテリンD）DeNAに新加入した藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンドーム）で移籍後初登板初先発した。レギュラーシーズンでは22年9月23日広島戦以来、1059日ぶりのマウンドに立った。スターティングメンバーが発表され、中日打線は左打者を9人並べた。“藤浪対策”とみられる。先頭の岡林への初球は152キロの直球。154キロ、156キロと速球を投げ込み、最後はスプ